Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Demir Kubbe ne demek? Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir?

Uzmanlar, Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler karşısında "Demir Kubbe" adı verilen hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasının caydırıcı bir denklem oluşturduğunu belirtiyor. Sosyal medyanın da en çok konuşulan başlıklarından biri olan Demir Kubbe hakkında merak edilenleri haberimizden okuyabilirsiniz.

Demir Kubbe ne demek? Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir?

İsrail yönetiminin en çok güvendiği savunma sistemlerinden Demir Kubbe'nin aşılarak Filistinli direniş gruplarının roketlerle Tel Aviv'i hedef alması İsrail'de güvenlik endişelerine yol açtı. Tel Aviv'in böylesine büyük bir saldırıya uğramasının İsrail tarihinde bir ilk olduğunu belirten uzmanlar, Gazze'ye olası bir kara operasyonun ise Filistin direniş gruplarına yarayacağı görüşünde. İşte Demir Kubbe hakkında merak edilenler...

DEMİR KUBBE NEDİR? DEMİR KUBBENİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş mobil bir hava savunma sistemidir.

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır. Temeli ise 2005'te atılmıştır; Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde, "vatandaşları korumak" için çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında hizmete girmiştir. Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmek. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Günümüzde de kullanılmaktadır.

İSRAİL'İN SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMIYOR

Filistinli siyasi analist ve yazar İbraihm el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı tepkinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek "Şüphesiz işgal devletine (İsrail'e) bir tepki olacaktı. Tel Aviv saldırısı bir ilk değil. 2012 ve 2014 yıllarında da hedef alınmıştı ancak saldılar bu derece yoğun değildi." dedi.

Medhun, şunları kaydetti:

"İsrail'e bir kerede bu denli büyük bir saldırı ilk kez yapıldı, bu önemli bir gelişme. İsrail'in vahşi saldırı politikası varsa Filistin direnişinin de caydırma politikası var. İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmayı düşünmesi direniş kuvvetleri için fırsat olur. O zaman hava saldırıları eriyecek ve bu da Filistinliler için ilk zafer olacak. İsrail, 2012 yılında bunu denemiş ve geri çekilmişti."

İsrail'in 2014 yılında da Gazze'de sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerine saldırdığını bunun karşılığını ise Filistin direnişi tarafından Tel Aviv'in vurulmasıyla aldığını söyleyen Medhun, bu tepkinin Filistin direniş grupları için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Tel Aviv'in hedef alınmasının, İsrail'in savunma sisteminin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturduğuna dikkati çeken Medhun, İsrail'in Filistin direniş grupları tarafından her zaman vurulabileceği gibi bir güvenlik zafiyetinin ortaya çıktığını vurguladı.

Iraklı akademisyen Liga Mekki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tel Aviv'in bombalanması İsrail ile çatışmanın seyrinde önemli bir gelişme. Mevcut savaşın sonucu ne olursa olsun benzeri görülmemiş yeni caydırıcı bir durum yarattı." ifadelerini kullandı.

Mekki, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi bombalaması yıkımlara neden olacak ancak zafer getirmeyecek. İsrail, savunma gücünün çökmesiyle yenilgiye uğradı."

- İsrail üzerinde "güçlü ve tehlikeli" bir psikolojik etki oluşturacak

Kuveytli uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr Abdullah Şayci de Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketlerin "tek seferde gerçekleştirilen en büyük bombardıman" sayılabileceğini belirtti.

Bunun İsrail üzerinde "güçlü ve tehlikeli" bir psikolojik etki oluşturacağını kaydeden Şayci, Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketlerin Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların askıya alınmasına, hayatın felç olmasına, yaralanmalara ve maddi kayıplara yol açtığına dikkati çekti.

Şayci, bu bombardımanın silahlı bir örgüt ile dünyanın en güçlü askeri cephaneliklerinden birine sahip, nükleer silahları bulunan ve diğer ülkelere silah ihraç eden İsrail arasında bir denge oluşturmasının, söz konusu ülkenin kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi.

İSRAİL TARİHİNDE İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR

İsrail konusundaki araştırmalarıyla bilinen Filistinli yazar Adnan Ebu Amir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail'in önemli siyasi analistlerinden Nahum Barnaya'nın, Hamas'ın Tel Aviv'e saldırısıyla İsrail savunma sistemlerinin sorgulandığını söylediğini aktardı.

Ebu Amir ayrıca, İsrail'in 73 yıllık tarihinde Tel Aviv'in ilk defa böylesine bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Al Jazeera kanalına telefonla bağlanarak görüş bildiren Siyaset Bilimi Profesörü Muhaymer Ebu Sade de Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe savunma sisteminin başarısızlığını ortaya çıkardığını ve İsrail'in daha fazla dayanamayacağını söyledi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Siyonist ne demek? Siyonizm nedir?
NEDİRSiyonist ne demek?
EİKP ödemesi nedir? PTT tarafından yapılan EİKP ödemesi ne demek, kimlere ödeniyor?
NEDİREİKP ödemesi nedir?
Hıdrellez nedir? Hıdırellezde neler yapılır, hıdrellez ritüelleri nelerdir? İşte 2021 hıdrellez bayramı...
NEDİRHıdrellezde neler yapılır, hıdırellez ritüelleri ...
Cinayet geni nedir? Cinayet geni belirtileri nelerdir?
NEDİRCinayet geni nedir?
EOKA nedir, açılımı ne? Enosis ne demek? EOKA ne zaman kuruldu?
NEDİRİşte EOKA ve Enosis hakkında merak edilenler...
Thodex olayı aslında ne? Thodex nedir ve sahibi kim? İşte Thodex ile ilgili merak edilenler...
NEDİRThodex olayı aslında ne? İşte detaylar...
EOKA nedir? EOKA ne demek, açılımı ne? EOKA ne zaman kuruldu?
NEDİREOKA ne demek, ne zaman kuruldu?
Kıbrıs Barış Harekatı nedir, kaç yılında oldu? Kıbrıs Barış Harekatı parolası ve sonuçları ne?
NEDİRKıbrıs Barış Harekatı parolası nedir?
Kanlı Noel ne demek? Kanlı Noel Katliamı ne zaman, nerede oldu? Kanlı Noel şehitleri
NEDİRKanlı Noel katliamın nedir?
Enosis nedir? Enosis ne demek, anlamı ne?
NEDİREnosis nedir?