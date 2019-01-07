Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor'a VAR sistemi ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Demirören, Video Yardımcı Hakem Uygulaması'nın (VAR) artık Ziraat Türkiye Kupası'nda da başlayacağını söyledi. TFF Başkanı, kupadaki son 16 turundan itibaren VAR'ın uygulanacağını futbol severlere duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ