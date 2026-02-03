Habertürk
        "Demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır."

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'ye ilişkin açıklamasında, "İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:10 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:10
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de bütünleşme sürecinde atılan güçlü adımları dikkatle takip ettiklerini ve gelinen noktayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

        Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan "10 Mart Mutabakatı"nın çerçevesi ile 30 Ocak Anlaşması'nın hükümlerine tam bağlılığın, Suriye'ye huzur, bölgeye istikrar getireceğini belirten Kurtulmuş, "Mutabakatlara riayet etmek, bölgenin büyük bir kısmını ateş çemberinden çıkarmak demektir. Taahhütler hayata geçtikçe gerçek barış sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kurtulmuş, varılan mutabakatın, askeri ve idari açıdan kademeli entegrasyonu hedeflemesinin bölge barışı adına kıymetli bir fırsat olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu bütünleşme, Suriye'nin devlet kapasitesini artırarak yeni bir güvenlik mimarisine kapı aralamaktadır. Tüm toplumsal kesimlerin el birliğiyle, yerel çeşitliliği saygın biçimde koruması ve devlet otoritesinin adaletle tesisi yeni dönemin ana omurgasıdır. İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır. Arap, Kürt, Türk ayırmaksızın, hiçbir kimliği, inancı ve düşünceyi ötekileştirmeksizin her bir Suriye yurttaşının siyasal sistemde onurlu ve güvenli yeri sağlanmalıdır. Parçalanma, dağılma, vekalet yapılanmaları ve fiili bölünmeler kimseye huzur getirmez. Birlik ve dirlik içinde bir Suriye, Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için güvenceler üretecektir."

        "Üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz"

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, toprak birliği, egemenlik birliği ve devlet birliği sayesinde "gelecek birliğinin" de sağlanacağını belirterek, "Birlik, dirlik, bütünlük, Suriye'de de bölgemizde de oyunları bozacak olan yegane anahtardır. Suriye'nin bütünlüğü için atılan her adım, Terörsüz Türkiye hedefimizi de güçlendirmektedir. Terörsüz Türkiye, sınırımızın her iki yakasında huzurun artmasını ve bölgeyi içine çeken karanlık emperyal ağların çözülmesini sağlayacaktır. Bu istikamette ortaya koyduğumuz irademiz mutlaka başarıya ulaşacaktır. Kazanan, bölgedeki tüm halklar, kaybeden, şiddetin diliyle siyaseti rehin almaya çalışanlar olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

        Terör örgütlerinin tehditlerinin bitmesiyle siyasete daha fazla söz imkanı açılacağına dikkati çeken Kurtulmuş, terörün bitmesiyle kardeşliğin de büyüyeceğini vurguladı.

        Kurtulmuş, yeni dünya düzeni tartışmalarının hızlandığı bir dönemde Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin güç rekabetinin nesnesi olmayacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye, bölge halklarıyla beraber tüm gücüyle sahici barışın yanında durmaya devam edecektir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de toprağının bölünmesine rıza göstermeyiz. Suriye Suriyelilerindir. Suriye güçlü olursa ve adaletle ayağa kalkarsa bölgedeki tüm dostlarımız kazanacaktır. Suriye'de birliği ve bütünleşmeyi destekleyerek tarafları kapsayıcı siyasal akla davet etmeyi sürdüreceğiz. Demokratik rehberlik ve kolaylaştırıcılık sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Suriye'nin yeniden inşasında, kurumlarının güçlenmesinde, sınır güvenliğinin tesisi ve terörle mücadelede üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

