TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de bütünleşme sürecinde atılan güçlü adımları dikkatle takip ettiklerini ve gelinen noktayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan "10 Mart Mutabakatı"nın çerçevesi ile 30 Ocak Anlaşması'nın hükümlerine tam bağlılığın, Suriye'ye huzur, bölgeye istikrar getireceğini belirten Kurtulmuş, "Mutabakatlara riayet etmek, bölgenin büyük bir kısmını ateş çemberinden çıkarmak demektir. Taahhütler hayata geçtikçe gerçek barış sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, varılan mutabakatın, askeri ve idari açıdan kademeli entegrasyonu hedeflemesinin bölge barışı adına kıymetli bir fırsat olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bütünleşme, Suriye'nin devlet kapasitesini artırarak yeni bir güvenlik mimarisine kapı aralamaktadır. Tüm toplumsal kesimlerin el birliğiyle, yerel çeşitliliği saygın biçimde koruması ve devlet otoritesinin adaletle tesisi yeni dönemin ana omurgasıdır. İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi, bölgemizin sigortasıdır. Arap, Kürt, Türk ayırmaksızın, hiçbir kimliği, inancı ve düşünceyi ötekileştirmeksizin her bir Suriye yurttaşının siyasal sistemde onurlu ve güvenli yeri sağlanmalıdır. Parçalanma, dağılma, vekalet yapılanmaları ve fiili bölünmeler kimseye huzur getirmez. Birlik ve dirlik içinde bir Suriye, Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için güvenceler üretecektir."