ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını, S-400 füzelerinin teslimatının gerçekleşmemesi şartına bağlayan bir tasarıyı Senato'ya sundu.

İki partinin ortak teklifinde "Rusya'nın, bir NATO ülkesi olan Türkiye üzerinden ABD savaş uçağı teknolojisine erişim sağlaması olasılığı, ciddi bir ulusal ve küresel risktir" ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin de geliştirilmesine katkı verdiği F-35 savaş uçaklarının teslimatı ile ilgili 21 Haziran tarihi kayıt altına alınmış, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Şubat ayında yaptığı açıklamalarda S-400'lerin kurulumla beraber Ekim ayında hazır olacak hale geleceğini söylemişti.

Cumhuriyetçi Parti'den Senatör James Lankford, tasarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayi konusunda yakın işbirliği yapmasının endişe verici" olduğunu söyledi.

Lankford, Demokrat Partili senatörlerin tasarıya verdiği desteğe de teşekkür ederek, "Bu ortak tasarı, Türkiye hükümetine, teknoloji harikası Amerikan askeri sistemleri ile Rus askeri teknolojisine aynı anda sahip olamayacağı konusunda net bir mesaj veriyor." dedi.

Demokrat Partili Senatör Jeanne Shaheen ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 elde etme konusundaki hayret verici ısrarından vazgeçmediği sürece bir tane bile F-35 savaş uçağı Türkiye'ye teslim edilmemeli" açıklamasında bulundu.

S-400 İPTALİNE KARŞI PATRIOT FÜZELERİ TEKLİF EDİLMİŞTİ

Eylül 2017'de iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak.

Bazı NATO yetkilileri, S-400'lerin radarlarının Rusya'nın F-35'ler üzerinde casusluk yapmasına neden olabileceği ve radara yakalanmama özelliklerini tehlikeye atabileceğini savunuyor.

ABD, geçen yıl Rusya ile yapılan anlaşmayı iptal etmesi halinde Türkiye'ye 3,5 milyar dolara 140 Patriot füzesi satmayı teklif etmişti.