Denetimde timsah derisi bulundu!

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta timsah derisi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aramada ekipler aracın bagajında timsah derisi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.