Deneyim Müzelerinden öğrencilere hediye

Özel günlerde gerçekleştirdiği çeşitli kampanyalar ile tarih meraklılarının odağında olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, Kurban Bayramı ve karne tatiline özel yeni kampanyasını duyurdu. DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen İstanbul Sultanahmet’te Defter-i Hakani Binası’nda bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti içinde yer alan Efes Deneyim Müzesi, 15-23 Haziran tarihlerinde ilk ve ortaöğrenim gören tüm çocuklara müzeleri ücretsiz deneyimleme imkanı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan her iki müze de kampanya süresi boyunca, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını 15 yaş altı tüm ziyaretçilerine ücretsiz sunarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, geçmişten günümüze ulaşan en gözde yapılardan biri olarak binlerce yıldır önemini koruyan Ayasofya’nın 1700 yıllık kültürel mirasını benzersiz bir deneyimle yaşatıyor. Müzede, son dönemde yenilenen "Müze Tarihi Eserler Koleksiyonu" ile, Fatih Sultan Mehmed’in Vakfiyesi, Ayasofya’nın kubbesindeki Seraphim Meleklerinin yüzünü kaplayan bronz madalyon, Hıristiyanlık dönemine ait ikonalar ve şamdanlar gibi bir çok nadide eser sergileniyor. Müze haftanın 7 günü 09:00 – 19:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Efes Deneyim Müzesi

Efes Deneyim Müzesi ise, tarihin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Antik Efes’in zengin tarihini, büyüleyici yapılarını ve günlük yaşamını modern teknolojiyle birleştirerek ziyaretçilerin zihninde unutulmaz bir anı olarak yer ediniyor. Gece müzeciliği uygulamasının başlaması ile Antik Kent ve müze, haftanın 7 günü 08.00 - 23.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi ziyaret edenler, antik kentin 8.000 yıl öncesine varan hikayesine şahit oluyor.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’ni 15 yaş altı tüm çocuklar 15-23 Haziran tarihlerinde 9 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edebilir.