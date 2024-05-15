Denge arayışı: Bazı uzmanların görüşlerine göre ideal tartılma sıklığı rehberi

PEKİ KENDİNİZİ NE SIKLIKLA TARTMALISINIZ?

Bu konuda uzmanlar birçok farklı görüşe sahip. Örneğin beslenme uzmanı doktor Susan Kleiner’a göre ne sıklıkla tartılınması gerektiği kişiye bağlı olarak değişebilir. Kleiner bu konuda şöyle bir uyarıda bulundu: Bir kişi için vücut ağırlığınızı her gün kontrol etmek iyi bir şey olabilir. Ya da farklı bir kişi haftada bir kontrol ederek motive kalabilir. Ancak başka biri tartılmanın kendine zarar verdiğini görebilir.