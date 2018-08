Can Bartu Arslan, Instagram hesabından bu sene girdiği sınavla %100 burslu tiyatro bölümünü kazandığını duyurdu.



Genç oyuncu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını instagram'da paylaşan Deniz Çakır, "Can çocuk. Canım çocuk. Bugünün en güzel haberi senden geldi. Ben böyle gururlandıysam, kıymetli annen nasıl gurur doludur. Sen hep böyle dik dur hayatta. Güzel duruşlu, güzel kalpli biriciğim; hem meslektaşın hem ablan olarak her zaman yanındayım. Böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için, kıymetli anne ve babanın ellerinden öperim. Can çocuk, yolun aydınlık olsun. Ayağına taş değmesin" notunu düştü.



Çakır'ın paylaşımına Arslan, "Bir an bile desteğini hiç esirgemeyen, her daim yanımda olup bu yolda bana ışık tutan insan. Senin güzel yüreğine çok teşekkür ederim. Canım ablam iyi ki varsın" yorumunu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ