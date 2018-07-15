Deniz Çakır ile sevgilisi Güvenç Dağüstün, Gümüşlük’te

Deniz Çakır, önceki gün yakın arkadaşı Güvenç Dağüstün ile Gümüşlük’te görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen oyuncu, Dağüstün ile bol bol selfie yaptı