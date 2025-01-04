Deniz Oral, Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Ata Demirer'e sitem etti
Ferdi Tayfur'un cenazesine katılan Deniz Oral, ünlü komedyen Ata Demirer'e sitem etti; "Gelmezler abi, gelmezler"
79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için 2 Ocak Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Sanatçının naaşı, daha sonra binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Ferdi Tayfur’un vefatının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınlarken, Ata Demirer’in herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.
Bunun üzerine Tayfur’un cenazesine katılan oyuncu Deniz Oral, Demirer’i sert sözlerle eleştirdi.
"SÜRECİ BİZZAT YAŞADIĞIM İÇİN BİLİYORUM"
Bir muhabirin, "Cenazeye gelmediler"" yorumu üzerine Deniz Oral, "Gelmezler abi, gelmezler! Ben o süreci bizzat yaşadığım için biliyorum. Ferdi Tayfur, Şafak Sezer’i oynatmak istiyordu ama bir baktık Ata Demirer filmi çekmiş" ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Ferdi Tayfur, yıllar önce 'Lambalı Saz' isimli film projesi için başrolü Ata Demirer’e teklif etmiş ve senaryoyu kendisine iletmişti. Ancak üç yıl sonra Ata Demirer, 'Berlin Kaplanı' adlı filmi çekince Tayfur, senaryosundan izinsiz alıntı yapıldığını öne sürerek dava açtı.
Demirer, iddiaları reddederek senaryonun kendisine ulaşmadığını savundu. Mahkeme süreci sonunda Ata Demirer haklı bulundu.