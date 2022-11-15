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Bursa'da deniz otobüsünde asılsız bomba ihbarı: 1 gözaltı

Bursa'nın Mudanya ilçesinden İstanbul'a hareket eden deniz otobüsü için bomba ihbarı yapıldı. İskeleye geri döndürülen deniz otobüsünde inceleme yapan polis ekipleri, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarı yapan kişi gözaltına alınırken; şüphelinin asılsız ihbarı feribota yetişemediği için yaptığı ortaya çıktı

Deniz otobüsünde asılsız bomba ihbarı: 1 gözaltı
Deniz otobüsünde asılsız bomba ihbarı: 1 gözaltı
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AA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine neden olan kişi gözaltına alındı.

Mudanya ilçesinden İstanbul'a hareket eden deniz otobüsüne yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine iskeleye geri döndürülen deniz otobüsünde polis ekiplerince arama yapıldı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; aramada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, asılsız ihbarı yapanın E.A. (22) olduğunu belirledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A'yı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı.

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

E.A'nın ifadesinde, asılsız ihbarı feribota yetişemediği için yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Deniz otobüsü daha İstanbul'a hareket etti.

*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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