Deniz otobüsünde asılsız bomba ihbarı: 1 gözaltı

Mudanya ilçesinden İstanbul'a hareket eden deniz otobüsüne yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine iskeleye geri döndürülen deniz otobüsünde polis ekiplerince arama yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine neden olan kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; aramada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, asılsız ihbarı yapanın E.A. (22) olduğunu belirledi.

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ

Fotoğraf: AA

E.A'nın ifadesinde, asılsız ihbarı feribota yetişemediği için yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Deniz otobüsü daha İstanbul'a hareket etti.

*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.