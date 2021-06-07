Neredeyse 4 aydır Marmara Denizi kıyılarında gözlemlenen renk değişimi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'da ve Büyükada'da görülen renk değişimi uzmanlar tarafından deniz salyası olarak tanımlandı. Peki, Müsilaj (deniz salyası) nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, nasıl oluşur?

BAKAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA: TEMİZLİK...

Bakan Kurum, 21 başlık halindeki çalışmayı da şu şekilde anlattı:"İlk olarak bir koordinasyon kurulu kuracağız. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız. İkincisi de 3 ay içinde stratejik planı açıklayacağız. Üçüncü olarak da Marmara Denizi'nin tamamı da koruma altına almış olacağız. Dördüncü olarak 7/24 esasında müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız. 5'inci olarak arıtma tesislerini de ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştüreceğiz. 6'ncı eylemimiz Marmara Denizi'ne deşarj sistemini düzenleyeceğiz. 7'nci eylemimiz de arıtılan suların geri kazanımına yönelik çalışmalar yapacağız. 8'inci eylemimiz ileri arıtma sistemine geçmek için adımlar atacağız. Bu konuda gerekli denetimleri yapacağız. 9'uncu eylemimiz de denizde atık su boşaltan gemilerle ilgili çalışmamız olacak. Şu anda da zaten bu şekilde suları tahliye edemiyorlar. Gemiler boğaz girişinde atık su gemilerine atık suları tahliye edebilecekler. 11'inci eylemimiz tersaneler için olacak. Temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Daha çevreci tekniklerin kullanılmasını sağlayacağız. 12'inci eylemimiz 150 olan izleme istasyonlarını 191'e çıkaracağız. Marmara Denizi'nin dijital ikizini de çıkarıp anlık değişimlere müdahale edeceğiz.

13'üncü eylemimiz kıyıları kapsayacak şekilde bölgesel atık yönetimi ve deniz çöpleri eylem planını uygulamaya koyacağız. "

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olur. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında.