Ünlü şarkıcı Deniz Seki, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun süredir İrfan Özçelik ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Seki, tekrar biten ilişkisi hakkında konuştu.

Daha önce evlilik kararı aldıklarını ancak pandemi nedeniyle evlenemediklerini açıklayan Seki; "Uzun yıllardır beraber yürüdüğüm yol arkadaşım vardı. Bir süredir görüşmüyoruz, sebebi nedir bilmiyorum. Henüz oturup konuşmadık. O beni merak etsin" dedi.