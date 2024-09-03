Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!

İstanbul Beşiktaş'ta Bebek sahilinde önceki akşam yaşanan olayda bir iş insanı Zeki D., eşiyle birlikte deniz taksi çağırdı.

Ancak iddiaya göre dakikalar geçti ve deniz taksi gelmedi. Bunun üzerine de çift ikinci bir deniz taksi daha çağırdı. İkinci deniz taksinin gelmesiyle de tartışma yaşandı. Buna göre çiftin önce sözlü sonra da fiziki olarak saldırıya deniz taksinin kaptanı Yuşa Tekay tarafından saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

.png

Show Haber'in haberine göre yaşananları anlatan iş insanı Zeki D. "Biz İBB Deniz Taksi uygulamasından bir taksi çağırdık ve hemen arkasından ilk taksi geldi. Çalışandan ilk taksiyi iptal etmek için yardım istedik. 400 küsur TL şeklinde bir rakam var ve uygulama üzerinden onu iptal etmek gibi bir seçenek yok" dedi. Bu sırada yaşanan tartışmada yaşadıklarını anlatan iş insanı, "Kaptan kafama tekme attı. 2-3 dakika baygın kalmışım. Hayatımda ilk defa ölümle bu kadar karşı karşıya kaldığımı hissediyorum. Polise haber verdik daha sonra. Vücudumda çok ciddi bir darp izi var" dedi. İş insanının eşi de, "Kaba bir tabirle biz sizinle ilgilenmiyoruz ve istediğiniz yere bizi şikayet edebilirsiniz dediler" ifadelerini kullandı.