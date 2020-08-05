Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Deniz Uğur da bayram tatili için Bodrum'u tercih etti. Uğur, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
Deniz Uğur, denize girmek yerine gün boyu dolaşmayı tercih etti.
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