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Deniz Uğur'un Bodrum tatili

Oyuncu Deniz Uğur, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Uğur, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı

Deniz Uğur
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Deniz Uğur da bayram tatili için Bodrum'u tercih etti. Uğur, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

Deniz Uğur, denize girmek yerine gün boyu dolaşmayı tercih etti.

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