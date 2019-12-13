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Denizbank 13 Aralık 2019 tarihi itibariyle borsa kotundan ayrıldı. Bunun sonucunda yabancı takasında 3 hafta içinde ikinci kez düşüş yaşandı. Denizbank’ın çıkması ile birlikte yabancı takas oranı yüzde 60’ın altına geriledi. 12 Aralık itibariyle yabancı takası yüzde 60,42 seviyesindeyken, Denizbank’ın kottan çıkarılması ile yüzde 58,77 seviyesinde gerçekleşti.



Kasım ayının sonunda da yabancı yatırımcı mülkiyetinde bulunan önemli tutardaki hisse senedinin, kredi sözleşmesi karşılığında bir Türk bankasına rehin verilmesi nedeniyle yabancı saklama oranlarında 2 puan civarında bir düşüş yaşanmıştı. Gerçek durumda, mülkiyet olarak herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen saklama hesabının değişmesi nedeniyle yabancı saklama oranlarında değişiklik yaşandı.



Yabancı satışı olmayan ve borsanın hızlı şekilde yükseldiği bu dönemde yabancı takasında yaşanan bu düşüşler tamamen teknik nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.