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DenizBank’ta Kolay Adres tanımlayana MobilDeniz’de masrafsız para transferi

DenizBank, cep telefonu veya TCKN bilgilerini Kolay Adres (KOLAS) olarak tanımlayan müşterilerine tüm para transferlerini yıl boyunca MobilDeniz’den masrafsız yaptırıyor

DenizBank’ta Kolay Adres tanımlayana MobilDeniz’de masrafsız para transferi
HABERTURK.COM

DenizBank’ın 4 Şubat’ta uygulamaya aldığı kampanya ile Kolay Adres tanımlamalarını MobilDeniz, DenizBank şube ve ATM’leri, İnternet Bankacılığı ya da İletişim Merkezi üzerinden yapan müşteriler, yılsonuna kadar tüm para transferlerini MobilDeniz üzerinden diledikleri zaman masrafsız ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Şahıs firması sahibi müşteriler Vergi Kimlik Numarasını tanımlayarak da kampanyadan yararlanabilecek.

DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan kampanyaya ilişkin şöyle konuştu; “Fiziksel cihazların ve ortamların devre dışı kaldığı dijitalleşme döneminde ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin günlük hayatında rahatça ve kolaylıkla kullanabilmesi hedefiyle tasarlıyoruz. İnsanlarımızın değişen alışkanlıklarını doğru okuyarak, hizmet yelpazemizi bu yönde genişletiyoruz. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sahipliğinde hayata geçirilen Kolay Adresleme Sistemi’ni ve 7/24 anlık ödeme sistemi FAST’i MobilDeniz kanalımıza entegre ederek; müşterilerimize IBAN numarasına ihtiyaç duymadan, zaman sınırı olmadan; hızlı, kolay ve güvenli işlem yapma imkanını ilk günden bu yana sunmaya devam ediyoruz. Aynı anlayışla, DenizBank olarak Kolay Adres tanımlaması yapan müşterilerimizin, tüm para transferlerini yıl boyunca MobilDeniz’den masrafsız yapabilecekleri kampanyamızı hayata geçirdik. “Nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz" sorusu üzerinden ihtiyaçları karşılayacak hizmet modellerine odaklanmaya devam edeceğiz”.

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