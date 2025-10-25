Habertürk
        Denizden sonra havada: Bengü'nün korku dolu anları

        Denizden sonra havada: Bengü'nün korku dolu anları

        Bodrum'da tekne turunda hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşayan şarkıcı Bengü, İstanbul'a dönüşte de bu kez uçakta fırtınaya yakalandı

        Giriş: 25.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 25.10.2025 - 17:21
        Talihsizlikler peşini bırakmıyor
        Bengü, önceki gün çocukları; Zeynep ve Selim ile birlikte Bodrum'da tekne gezisine çıkmıştı.

        Ancak tur sırasında aniden çıkan hortum, şarkıcının korku dolu anlar yaşamasına neden olmuştu.

        Bengü, Bodrum'dan İstanbul'a uçakla dönerken, bu kez de etkili olan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle gergin anlar yaşadı.

        O anları paylaşan Bengü; "Denizde, havada, karada, fırtınaya ve hortuma meydan okuyoruz. 1 saat 45 dakikada ilkin pas geçerek şükürler olsun indik" mesajını yayımladı.

        #bengü
