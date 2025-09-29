Habertürk
        Denizlerde gemi-ray taşımacılığı - İş-Yaşam Haberleri

        Denizlerde gemi-ray taşımacılığı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı ile 9 kat daha fazla yük taşıma imkânı sağladıklarını bildirdi. Yeni hattın, Orta Koridor güzergâhındaki taşımalar için de destekleyici nitelikte olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu "Feribotun sefer süresi ortalama 4 saat olarak planlandı. 7 gün 24 saat çalışacak sistemde, günde birden fazla sefer yapabiliyor. Bandırma–Tekirdağ hattı yıllık 2,8 milyon ton yük taşıma kapasitesi sunuyor" dedi

        Giriş: 29.09.2025 - 15:04 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:04
        Denizlerde gemi-ray taşımacılığı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Tekirdağ arasında Marmara Denizi üzerinden demiryolu yük taşımacılığına imkân tanıyan tren feribotu hakkında açıklamada bulundu.

        Bakan Uraloğlu, Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı’nın 9 Mayıs 2025 tarihinde hizmete alındığını hatırlatarak “Bu hatla birlikte Türkiye’de Van Gölü’nden sonra Türkiye’nin ikinci tren feribot hattını devreye almış olduk. Bandırma-Tekirdağ Hattı ile Marmara Denizi’nde tren feribotu taşımacılığını başlattık” ifadelerini kullandı.

        ZAMAN SINIRLAMASI KALKTI

        Bandırma-Tekirdağ Feribot Hattı’nın hizmete alınmasından önce tren ile yük taşımacılığında iki kıta arasındaki deniz geçişi için Marmaray hattının kullanıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Marmaray hattından parlayıcı, patlayıcı maddeler ve açık yüklerin geçişine izin verilmemekle birlikte sadece bakım aralığında 2-3 saatlik zaman diliminde sınırlı yük treni geçişi yapılabiliyor. Güvertesinde 800 metre uzunluğunda ray bulunan ve 37 vagon taşıma kapasitesine sahip olan feribotun sefer süresi ortalama 4 saat olarak planlandı. 7 gün 24 saat çalışacak sistemde, günde birden fazla sefer yapılabiliyor. Böylece zaman ve eşya cinsi sınırlaması olmadan taşıma yapılabilen ve askeri ve stratejik taşımalar için alternatif bir güzergah oluşturduk” açıklamasında bulundu.

        Marmara Denizi üzerinden demiryolu-denizyolu entegrasyonu sağlayan feribot bağlantısı sayesinde kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akışının mümkün hale geleceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şöyle devam etti: “Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumu güçlendirecek, İhracatımıza önemli avantajlar kazandıracak, ve lojistik kapasitemiz artıracak bu feribot hattıyla bu güne kadar 21 sefer gerçekleştirildi, 35 bin ton yük Marmara Denizini geçti.”

        ORTA KORİDORU DESTEKLEYECEK

        Yeni hattın, Orta Koridor güzergâhındaki taşımalar için de destekleyici nitelikte olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Proje ile hem uluslararası hem de yurtiçi taşımacılıkta önemli bir alternatif oluşturduk. Bu hat sayesinde örneğin Manisa–Kapıkule güzergâhı bin 119 kilometreden 445 kilometreye, Kayacık–Kapıkule ise bin 23 kilometreden 871 kilometreye iniyor. Mesafelerin kısalmasıyla önemli bir zaman ve maliyet avantajı sağlanacak” dedi.

        Bakan Uraloğlu, Marmaray hattından taşınan yük miktarının yıllık ortalama 300 bin ton seviyesinde olduğunu belirterek “Bandırma–Tekirdağ hattı ise yıllık 2,8 milyon ton yük taşıma kapasitesi sunuyor. Yeni tren feribot hattı ile Marmaray’a göre 9 kat daha fazla yük taşıma imkânı sağlayarak Orta Koridor’daki demiryolu taşımalarını destekliyoruz” diye konuştu.

