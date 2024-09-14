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        Haberler Yaşam Denizlerin altındaki uçurum: Dünya'nın en derin noktası Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri! Aşağıda ne var?

        Denizlerin altındaki uçurum: Dünya'nın en derin noktası Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri! Aşağıda ne var?

        Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru, yer yüzeyinden yaklaşık 11.000 metre aşağıya uzanıyor. Bu devasa uçurumun karanlık suları, bilinmeyen yaşam formları ve keşfedilmemiş sırlarla dolu bir dünya sunuyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 08:30 Güncelleme: 14.09.2024 - 08:30
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        Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde saklanan Mariana Çukuru, insanlık için büyük bir merak kaynağı olmaya devam ediyor. Derinlikleri aşan bu doğa harikası, zifiri karanlık sularda yaşamın nasıl evrimleştiğine dair önemli ipuçları taşıyor. İşte Dünya'nın en derin noktasına dair detaylar!

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        11 BİN METRE DERİNLİĞİNDE!

        Pasifik Okyanusu'nun tabanında hilal şeklinde bir çukur şeklinde yer alan çukur, 2.542 metre uzunluğunda, ortalama 69 kilometre genişliğinde ve neredeyse 11 bin metre derinliğindedir. Bu derinlikte, yukarıdaki tüm bu suyun ağırlığı, Hendek'teki basıncı, örneğin Miami veya New York'ta olacağından yaklaşık 1000 kat daha yüksek hale getirir.

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        EVEREST İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA

        National Geographic'e göre, Everest Dağı'nı Mariana Çukuru'nun dibine koyacak olsaydınız, zirvesi yine de deniz seviyesinin yaklaşık 2133 metre altında kalırdı.

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        ÇUKURUN EN DERİN NOKTASI

        Mariana Çukuru'nun güney ucuna doğru Challenger Derinliği uzanmaktadır. Deniz seviyesinin 10,994 metre altında yer alır ve bu da onu su yüzeyinden en uzak nokta ve çukurun en derin kısmı yapar.

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        BU NOKTAYA SADECE 3 DALGIÇ ULAŞTI

        Dünya'nın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesine tırmanan insan sayısı binlerle ifade edilirken, Challenger Deep'i şimdiye kadar sadece 3 dalgıç keşfetmiştir.

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        İlk sefer 1960 yılında Jacques Piccard ve Donanma Teğmeni Don Walsh'un ABD Donanmasına ait bir dalgıçla Challenger Deep'e ulaşmasıyla gerçekleşmiştir.

        Aşırı basınç nedeniyle orada sadece 20 dakika geçirebildiler ve gelişleri deniz tabanından çok fazla toz kaldırdığı için fotoğraf çekemediler.

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        Bir sonraki ziyaretçi ancak 50 yıl sonra 2012'de film yapımcısı ve bilim kurgu meraklısı James Cameron kendi tasarladığı bir denizaltıyla Challenger Deep'e tek başına daldığında geldi. Cameron orada üç saat geçirebildi.

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        ÇUKUR NASIL OLUŞTU?

        Mariana Çukuru, tektonik plakalar olarak bilinen iki büyük okyanus kabuğu levhasının çarpıştığı bir dalma-batma bölgesinde meydana gelen süreç tarafından oluşturulmuştur.

        (Mariana Çukuru'nun temsili bir görseli)

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        GERÇEKTEN DÜNYA'NIN MERKEZİNE EN YAKIN NOKTA MI?

        Hendek ne kadar derin olursa olsun, Dünya'nın merkezine en yakın nokta değildir. Gezegen ekvatorda şiştiği için, kutuplardaki yarıçap ekvatordakinden yaklaşık 25 metre daha azdır. Dolayısıyla, Arktik Okyanusu deniz tabanının bazı kısımları Dünya'nın merkezine Challenger Deep'ten daha yakındır.

        Görsel: AP

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        AŞAĞIDA BİR ÇOK "DENİZALTI VOLKANI" BULUNUYOR!

        Okyanus dalgalarının üzerinde yükselerek Mariana Adaları'nı oluşturan volkanlar zinciri, Mariana Çukuru'nun hilal şeklindeki yayını yansıtmaktadır. Adaların arasına serpiştirilmiş birçok garip denizaltı volkanı vardır.

        Görsel: AP

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        AŞAĞIDA NELER YAŞIYOR?

        Son bilimsel keşif gezileri, bu zorlu koşullarda şaşırtıcı derecede çeşitli yaşam keşfetti. Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde doktora öğrencisi olan ve film yapımcısı James Cameron'ın 2012'de çukura yaptığı keşif gezisinin video görüntülerini inceleyen Natasha Gallo, Mariana Çukuru'nun en derin kısımlarında yaşayan hayvanların tamamen karanlıkta ve aşırı basınç altında hayatta kaldığını söyledi.

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        Mariana Çukuru'nda yiyecek son derece sınırlıdır, çünkü derin geçit karadan uzaktır. Gallo yaptığı açıklamada, karasal bitki materyalinin çukurun dibine nadiren ulaştığını ve yüzeyden batan ölü planktonların Challenger Deep'e ulaşmak için binlerce metre düşmesi gerektiğini söyledi.

        Gallo, Mariana Çukuru'nun dibindeki en yaygın üç organizmanın ksenoforlar, amfipodlar ve küçük deniz hıyarları (holothurianlar) olduğunu söyledi.

        Kaynak: Live Science, Scientific American, Brittanica

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