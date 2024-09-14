Denizlerin altındaki uçurum: Dünya'nın en derin noktası Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri! Aşağıda ne var?

GERÇEKTEN DÜNYA'NIN MERKEZİNE EN YAKIN NOKTA MI?

Hendek ne kadar derin olursa olsun, Dünya'nın merkezine en yakın nokta değildir. Gezegen ekvatorda şiştiği için, kutuplardaki yarıçap ekvatordakinden yaklaşık 25 metre daha azdır. Dolayısıyla, Arktik Okyanusu deniz tabanının bazı kısımları Dünya'nın merkezine Challenger Deep'ten daha yakındır.

Görsel: AP