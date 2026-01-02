Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Denizli – Bodrum kaç kilometre? Denizli – Bodrum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Denizli – Bodrum kaç kilometre? Denizli – Bodrum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Denizli ile Bodrum arasında yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar, iki nokta arasındaki mesafeyi ve seyahat süresini detaylı şekilde araştırıyor. İç Ege'de yer alan Denizli ile Ege Denizi kıyısındaki Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum arasındaki ulaşım, özellikle yaz aylarında tatil hareketliliği nedeniyle yoğunluk kazanıyor. Yolculuk süresi ve toplam mesafe; tercih edilen güzergâh, trafik yoğunluğu, mevsimsel koşullar ve ulaşım türüne göre farklılık gösterebiliyor. Bu yazımızda Denizli – Bodrum kaç kilometre? Denizli – Bodrum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli – Bodrum kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli – Bodrum arası kaç kilometre?

        Denizli ile Bodrum arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 230 ila 260 kilometre arasında değişiyor. Bu fark, sürücülerin kullandığı güzergâhlara ve şehir merkezlerinden çıkış–varış noktalarına göre oluşabiliyor. En sık tercih edilen rotalar genellikle Muğla ve Milas üzerinden Bodrum’a ulaşan kara yolu hatları oluyor. Bodrum Yarımadası’nda varış yapılan ilçe ve mahalleler de toplam kilometrede küçük değişikliklere yol açabiliyor.

        Denizli – Bodrum arası kaç saat sürer?

        Özel araçla Denizli’den Bodrum’a yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 3,5 ila 5 saat sürüyor. Yolun bazı bölümlerinde dağlık ve virajlı kesitlerin bulunması sürüş hızını düşürebiliyor. Yaz aylarında özellikle Bodrum’a yaklaşıldıkça artan trafik yoğunluğu, seyahat süresinin uzamasına neden olabiliyor. Gece saatlerinde ya da trafiğin daha sakin olduğu zaman dilimlerinde yapılan yolculuklarda süre bir miktar daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Denizli – Bodrum yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Denizli’den Bodrum’a ulaşım süresi genellikle 4,5 ila 6,5 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, mola sayıları ve ara duraklar bu sürenin uzamasında etkili oluyor. Yaz sezonunda artan yolcu talebi ve tatil trafiği, sefer sürelerinde dalgalanmalara yol açabiliyor.

        Denizli – Bodrum arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Bu iki nokta arasındaki yolculuklarda en yaygın kullanılan güzergâh, Denizli’den Muğla yönüne ilerleyip ardından Milas üzerinden Bodrum’a ulaşan kara yolu hattı olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak bazı sürücüler farklı tali yolları tercih edebiliyor; ancak bu rotalar genellikle hem mesafe hem de süre açısından daha uzun olabiliyor. Güzergâh tercihi, yolculuk süresinin yanı sıra yakıt tüketimini de doğrudan etkiliyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel etkiler

        Denizli – Bodrum yolu, Ege Bölgesi’nin coğrafi yapısı nedeniyle bazı kesimlerde virajlı ve eğimli bir yapıya sahip. Kış aylarında yağışlı hava ve sis, özellikle gece sürüşlerinde görüş mesafesini azaltabiliyor. Yaz aylarında ise yüksek sıcaklıklar ve artan trafik yoğunluğu, uzun yolculukları daha yorucu hale getirebiliyor. Bu nedenle yola çıkmadan önce hava durumu ve yol koşullarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Uzun sayılabilecek bu yolculuk öncesinde araç bakımının yapılması, lastik ve fren kontrollerinin tamamlanması güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri bulunsa da özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanabileceği için yakıt ve mola planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Tatil dönemlerinde Bodrum girişlerinde ve çevre yollarında trafik yoğunluğu yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

        Denizli – Bodrum arası mesafe ve seyahat süresi; tercih edilen ulaşım şekline, güzergâh seçimine ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu rota rahat ve güvenli şekilde tamamlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı

        Fenerbahçe futbol takımının tribün lideri İbrahim Gümüştekin Üsküdar'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin tedavi altına alındı. Gümüştekin 11 Ocak 2023'te de otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!