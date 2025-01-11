Denizli'de 587 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Denizli'de 2017 yılında başlatılan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" kapsamında üreticiye ceviz fidanı dağıtımı sürüyor. Projenin başlangıcından bu yana geçen yıla kadar 536 bin ile rekor bir sayıya ulaşan projede bu yıl 51 bin ceviz fidanı üreticiyle buluşturuldu.

Proje kapsamında Denizli Hayvan Pazarında 13 Aralık-20 Aralık 2024 ve 10 Ocak 2025 tarihlerinde 3 parti halinde 51 bin ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan projeyle ilgili olarak yapılan açıklamada şu şu bilgiler verildi:

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"Projenin 2017 yılında başlayıp 2022 yılına kadar beş yıl sürmesi planlanmış olup gelen talepler üzerine 2023 ve 2024 üretim yıllarında da fidan dağıtımı devam etmiştir. Proje kapsamında 2017-2025 üretim yılları arasında Denizli ilimizde 18 ilçede 8 bin 512 çiftçimize 33 bin 276 dekar alana dikilmek üzere 587 bin adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı yapılmıştır.

Proje öncesi ilimizde 2016 yılında 48 bin 246 dekar toplam ceviz alanı mevcut iken, projenin katkısıyla birlikte 2025 yılı itibariyle toplam ceviz alanı 127 bin 771 dekara ulaşmıştır. 2025 üretim yılında 51 bin adet ceviz fidanının 17 ilçede üreticimize dağıtımı yapıldı.

Birinci parti fidan dağıtımı Serinhisar, Acıpayam, Çameli, Kale, Beyağaç ve Pamukkale ilçelerinde toplam 21 bin 500 adet, ikinci partide Tavas, Çardak, Bozkurt, Babadağ, Buldan ve Güney ilçelerinde toplam 13 bin 100 adet, üçüncü partide ise Honaz, Baklan, Çivril, Çal ve Bekilli ilçelerinde toplam 16 bin 400 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında toplam 587 bin adet ceviz fidanı üreticiyle buluşturulmuştur. Üreticilerimizin ihtiyacı doğrultusunda ceviz fidanı dağıtımını sürdüreceğiz."