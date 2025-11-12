Habertürk
        Denizli'de ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Denizli'de kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra evin bahçesine giren kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:27 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:27
        Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Tahir Arslan (37) idaresindeki kamyonet, 4 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra yandaki evin bahçesine girerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü Arslan ile araçta bulunan M.A., Y.A., İ.D. ve A.S. yaralandı.

        Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tahir Arslan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Denizli
        #denizli haber
        #yerel haber
