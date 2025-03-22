Denizli'de altyapı çalışması sırasında lahit bulundu

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı merkez Cevherpaşa Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında tarihi lahit bulundu.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ortaya çıkan lahit ve figürlerin korunması gerektiğini belirledi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölge 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan rapor ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, Cevherpaşa Mahallesi'nde bulunan 327 ada 7 ve 329 ada 2 parsel numaralı taşınmazların tamamının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre korunması gereken alanlar arasında yer aldığı tespit edildi.

Kurul, alanın "Cevherpaşa Mahallesi 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesine karar verdi.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, sit alanı için geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarını da belirledi.

Denizli'nin tarihi dokusunu koruma adına atılan bu adımın, bölgedeki arkeolojik değerlerin korunmasına katkı sağlayacağı, bölgedeki kazı ve araştırma çalışmalarının devam edeceğini belirtildi.