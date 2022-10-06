'Muhtarlık' husumeti! 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli'de amcaoğulları arasında bıçaklı ve sopalı kavga! 4 yaralı
ABONE OL

Denizli'de amcaoğulları arasında bıçaklı ve sopalı kavga

Denizli'de amcaoğulları arasında sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Erzurum'da yapılan muhtarlık seçimlerinde başlayan husumet sonrası 4 kişi yaralandı

Son dakika: Denizli'de amcaoğulları arasında bıçaklı ve sopalı kavga! 4 yaralı
'Muhtarlık' husumeti! 4 yaralı
0:00 / 0:00
İHA

Denizli’de yaşayan amca oğulları arasında, daha önce Erzurum’da yaşanmış muhtarlık seçimine dayandığı iddia edilen tartışmada kan aktı. Birbirlerine sopa ve bıçakla saldıran amca oğullarının kavgasında 2 kişi sırtından, 2 kişi ise bacağından yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzurum’da geçmiş dönemde yapılan muhtarlık seçiminden dolayı aralarında husumet olduğu ileri sürülen amca oğulları, yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte 10 kişi birbirine uzun sopalar ve bıçaklarla saldırdı. Bağrışmaları duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sırtından bıçakla yaralanan O.K. (29) ve M.K. (23) ile bacağından yaralanan B.K. (18) ve F.K.’yı (27) farklı hastanelere kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri, kavgaya karışan U.K., E.K., A.K., Y.K., Ö.K. ve R.K.’yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri kanlı sopadan parmak izi alırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den 4 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı - Hava durumu
GÜNDEM 4 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kastamonu'da bir tutuklu, cezaevine nakledilirken yemek molasında firar etti
GÜNDEM Cezaevine nakledilirken yemek molasında firar etti
Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin yanarak öldü
GÜNDEM Kundaklanan barakada 90 güvercin yanarak öldü
Kayseri'de bir kişi trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladı
GÜNDEM Trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladı
Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı
GÜNDEM Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı
Burdur'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNDEM Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Başvuru süresi uzatıldı! Uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM Başvuru süreci uzatıldı!
YKS 3. ek tercih yapılacak mı, var mı? 2022 YKS 3. ek tercih ne zaman, ayın kaçında olacak ve üniversite kayıtları bitti mi?
GÜNDEM YKS 3. ek tercih tarihleri
Son dakika: İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler!
GÜNDEM İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler!
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
GÜNDEM Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.