Denizli'de bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu kişi öldü
Denizli'de Afganistan uyruklu kişi, evinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde çıkan kavgada bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan dairede oturan Hüseyin Amiri (24) ile evine gelen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAMIŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçakla yaralanan Amiri, sokağa çıkarak yardım istediği sırada yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Amiri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS, ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Amiri'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.