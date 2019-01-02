Denizli'de FETÖ'nün okullarına yönelik davada karar

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Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 49 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.
İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.
İddia makamı, geçen duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı yineleyerek firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 49 sanıktan 35'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi.
Kapatılan okulların müdür ve yöneticisi olan Recep Ali Yalçın 9 yıl 4 ay 15 gün, Uysal Cesur, Bünyamin Gümüş ve İmamı Azam Kaya 8 yıl 9 ay, Aydın Cankılıç ve Süleyman Bilican ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Örgüt üyesi olmak suçundan 22 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme, "örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Gülten Tecimen, İbrahim İnce, Serkan Talip Yalçın, İsmail Yılmazoğlu ve İbrahim Metli'ye 1 yıl 13'er ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Şeyma Karademir ile Yavuz Canbulat ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, 5 sanığın beraatine, 10 sanığın ise tutuklu kaldıkları süreleri göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi, Recep Ali Yalçın ile Bünyamin Gümüş'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme, yakalama kararı bulunan 9 sanığın dosyalarının ayrılması ve infazının beklenmesini kararlaştırdı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, milli güvenliğe tehlike oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatlı olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Özel Serhat Eğitim AŞ ve Çağlar Özel Eğitim AŞ bünyesindeki kapatılan 13 okul ile bir bakımevinin sahibi, ortağı, yöneticisi, sorumlusu ve bazı çalışanlarından oluşan 21'i tutuklu, 19'u tutuksuz, 9'u firari 49 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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