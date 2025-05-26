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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de kan donduran cinayet! Kesik kulaklar bulunamadı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!

        Denizli'de, 56 yaşındaki Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından ölü bulundu. Tire'nin, 2 kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesik kulaklar bulunamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 07:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 08:19
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        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
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        Denizli'de olay, Baklan ilçesinde dün sabah saatlerinde kırsal Dağal Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Halit Tire (56), evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

        CESEDİNİ KOMŞUSU BULDU

        Halit Tire, 56 yaşındaydı.
        Halit Tire, 56 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KATİL, KULAKLARINI KESTİ

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Tire'nin hayatını kaybettiğini ve iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan Tire'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.

        KESİK KULAKLAR BULUNAMADI

        Öte yandan evde ve bahçede yapılan araştırmada Tire'ye ait kesik kulaklar bulunamazken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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