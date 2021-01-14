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Denizli'de kısıtlama ihlaline rekor ceza! 3 şüpheli gözaltına alındı

Denizli’de 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 10 kilometre kaçan 3 kişi, polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan 3 arkadaşa rekor seviyede cezai işlem uygulandı

Denizli'de kısıtlama ihlaline rekor ceza! 3 şüpheli gözaltına alındı
İHA

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsünü polis ekipleri sıkı takibe aldı.

Trafik ışıklarına uymayarak kaçan şahıslar, bazı noktalarda drift yaparak polisleri atlatmaya çalıştı. Yaklaşık 10 kilometre ilerleyen şüpheliler, araç ile kaçamayacaklarını anladıkları an araçlarını bırakarak, yaya olarak kaçmak istedi.

Burada da şahısların fazla uzaklaşmasını engelleyen polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. İHA'nın haberine göre; şahısların alkollü ve ehliyetsiz oldukları için kaçtıkları öğrenildi.

REKOR CEZA

Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek araç kullandığı sırada alkol alan sürücüye, maske ve kısıtlama ihlalinin yanı sıra drift yapmak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak gibi farklı maddelerden toplamda 22 bin 380 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücünün yanındaki diğer 2 şahsa, maske ve kısıtlama kurallarını ihlal ettikleri için 6 bin 300 TL ceza kesildi.

Araç trafikten men edilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

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