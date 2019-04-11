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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seçimi kazanan muhtar adayına, mahallede ikamet şartına uymadığı gerekçesiyle mazbatası verilmedi.
Bereketli Mahallesi'nde muhtarlık için adaylığını koyan Cemal Mıkıroğlu, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 340 oy alarak seçimi kazandı.
267 oy alan Nihat Yakalıoğlu ise rakibi Mıkıroğlu'nun mahallede 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediğini ileri sürerek sonuca itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Merkezefendi 2. İlçe Seçim Kurulu, Mıkıroğlu'nun ikametgahını 1 Ekim 2018'de taşıdığı ve yapılan araştırmada burada oturmadığının tespit edildiğini belirterek, muhtarlığın en fazla ikinci oyu alan Yakalıoğlu'na verilmesini kararlaştırdı.
"YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA İTİRAZ ETTİM"
Mıkıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimi en yakın rakibinden 73 oy fazla alarak kazanmasına rağmen mazbatasının iptal edildiğini dile getirdi.
İkametgahını 27 Eylül 2018'de mahalleye aldırdığını savunan Mıkıroğlu, şunları kaydetti:
"Mahallede 6 ay ikamet kuralını yerine getirdim. İlçe Seçim Kurulu tarafından hakkımda mahallede ikamet etmediğim gerekçe gösterilerek şikayet olduğu, sistemde ikametimi aldırma tarihinin 1 Ekim 2018 göründüğü söylendi. Kayıtlarda ikameti aldırdığım tarihi 27 Eylül 2018 görünüyor. Ben Bereketli Mahallesi'nde yaşıyorum. 2 yıldır orada bir de iş yerim var. Bu tarih nereden çıktı bilmiyorum. İkametimi 4 gün geç taşıdığım gerekçesi ile mahallede oturma şartını yerine getirmediğim belirtilerek adıma düzenlenen muhtarlık mazbatası iptal edildi ve benden sonra en çok oyu alan ikinci sıradaki adaya verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan yanlışlığın en kısa zamanda düzeltilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettim."
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