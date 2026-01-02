Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Denizli – Dinar kaç kilometre? Denizli – Dinar arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Denizli – Dinar kaç kilometre? Denizli – Dinar arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Denizli ile Dinar arasında yolculuk yapmayı planlayanlar, iki yerleşim noktası arasındaki mesafeyi ve ulaşım süresini ayrıntılı şekilde öğrenmek istiyor. İç Ege'de yer alan Denizli ile Afyonkarahisar'ın önemli ilçelerinden biri olan Dinar arasındaki ulaşım; hem günlük seyahatlerde hem de bölgesel geçişlerde sıkça tercih ediliyor. Yolculuk süresi ve toplam mesafe, tercih edilen güzergâh, trafik yoğunluğu, mevsimsel koşullar ve ulaşım türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Denizli – Dinar kaç kilometre? Denizli – Dinar arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 08:54 Güncelleme: 02.01.2026 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli – Dinar kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli – Dinar arası kaç kilometre?

        Denizli ile Dinar arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 95 ila 120 kilometre arasında değişiyor. Bu fark, sürücülerin kullandığı güzergâha ve şehir merkezlerinden çıkış–varış noktalarına göre oluşabiliyor. En sık tercih edilen rota Denizli’den Dinar yönüne uzanan devlet yolu hattı olurken, alternatif tali yollar kilometreyi bir miktar artırabiliyor.

        Denizli – Dinar arası kaç saat sürer?

        Özel araçla Denizli’den Dinar’a yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 1,5 ila 2 saat sürüyor. Yolun büyük bölümünün bölünmüş ve düz olması sürüşü rahatlatırken, bazı kesimlerdeki yerleşim geçişleri ve hız sınırlamaları süreyi etkileyebiliyor. Trafiğin sakin olduğu saatlerde ve molasız bir yolculukta bu süre biraz daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Denizli – Dinar yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüs ve minibüslerle Denizli’den Dinar’a ulaşım süresi genellikle 2 ila 2,5 saat arasında değişiyor. Seferlerde kullanılan güzergâhlar, ara duraklar ve mola uygulamaları yolculuk süresinin uzamasına neden olabiliyor. Gün içinde yapılan sefer sayısının fazla olması, bu hattı toplu taşıma açısından da tercih edilir kılıyor.

        Denizli – Dinar arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Bu iki nokta arasındaki yolculuklarda en yaygın kullanılan güzergâh, Denizli’den Dinar yönüne doğrudan ilerleyen kara yolu hattı olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak bazı sürücüler çevre ilçe ve beldelerden geçen tali yolları tercih edebiliyor. Güzergâh seçimi, yolculuk süresi ve yakıt tüketimi üzerinde doğrudan etkili oluyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel etkiler

        Denizli – Dinar yolu, yılın büyük bölümünde ulaşım açısından elverişli olsa da mevsimsel koşullar sürüşü etkileyebiliyor. Kış aylarında özellikle Dinar çevresinde sis, buzlanma ve yer yer kar yağışı görülebilirken, yaz aylarında sıcak hava uzun süreli sürüşlerde sürücüleri yorabiliyor. Bu nedenle yolculuk öncesinde hava ve yol durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Yola çıkmadan önce araç bakımlarının yapılması, lastik ve fren kontrollerinin tamamlanması güvenli bir sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları ve dinlenme alanları bulunsa da yine de yakıt planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Hafta sonları ve tatil dönemlerinde özellikle Denizli çıkışlarında kısa süreli trafik yoğunlukları yaşanabileceği unutulmamalı.

        Denizli – Dinar arası mesafe ve seyahat süresi; tercih edilen ulaşım şekline, yol koşullarına ve trafik durumuna bağlı olarak değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu rota kısa sürede ve rahat şekilde tamamlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bodrum'da yeni yılın ilk gününde denize girdiler

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk gününde, kış mevsimine rağmen denize girdiler. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Bodrum'da, soğuk havayı dikkate almayan bazı vatandaşlar yılın ilk gününde denize girerek yeni yıla farklı bir başlangıç yaptı.Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar 2026 yılının ilk gününde hava sıcaklığının 7 derece olmasına rağmen 21 derece olan denize girdi. Yeni yıl geleneğini bu yıl da sürdüren Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları, sahilde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından denize girdi. Sporcuların soğuk havaya rağmen denizde yüzmesi, sahilde bulunanların ilgisini çekti. Takım antrenörü Ali Top, denize girmenin kendileri için bir alışkanlık olduğunu belirterek, her yıl 1 Ocak'ta bu geleneği sürdürdüklerini söyledi. Denizin, yeni yıla zinde başlamanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Sporculardan Melih Aya ise her yıl aynı saatte denize girdiklerini belirterek, bu geleneğin kendilerine enerji verdiğini ve yeni yıla motive bir şekilde girmelerini sağladığını dile getirdi. Öte yandan Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki Adabükü'nde de 3 kişi denize girdi. Sami ve Sevil Gemicioğlu ile oğulları milli yüzücü ve kaptan Bekir Emrah Gemicoğlu denize girdi.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!