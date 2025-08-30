Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Bebeği poşetle kaçırmaya çalıştı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bebeği poşetle kaçırmaya çalıştı!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan 29 yaşındaki Tuğçe D.A. yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, bebek ailesine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 14:35 Güncelleme: 30.08.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebeği poşetle kaçırmaya çalıştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı.

        VATANDAŞ POŞETTEKİ BEBEĞİ FARK ETTİ

        DHA'daki habere göre bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı. Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

        "DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM"

        Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi.

        Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları