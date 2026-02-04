Emekli polis anteni düzeltecekti...
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, anten düzeltmek için evinin çatısına çıkan emekli polis memuru 62 yaşındaki Ahmet Öztürk düşüp yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Denizli'de yürek yakan olay, saat 09.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; emekli trafik polisi Ahmet Öztürk (62), anten düzeltmek için 2 katlı evinin çatısına çıktı.
10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre çatıda dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.