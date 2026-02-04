Habertürk
        Denizli haberleri: Emekli polis anteni düzeltecekti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Emekli polis anteni düzeltecekti...

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, anten düzeltmek için evinin çatısına çıkan emekli polis memuru 62 yaşındaki Ahmet Öztürk düşüp yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:54 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:54
        Emekli polis anteni düzeltecekti...
        Denizli'de yürek yakan olay, saat 09.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; emekli trafik polisi Ahmet Öztürk (62), anten düzeltmek için 2 katlı evinin çatısına çıktı.

        10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre çatıda dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
