Hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ve Uşak'ın Ulubey ilçesinde sulama kanalından malzeme çalan Ferhat A. (32) yakalandı. Ferhat A., kamyonetinde ele geçirilen malzemelerin kendisine ait olduğunu söylerken, malzemeler arasındaki elektrik panosunda bulunan hasta muayene fişinden yola çıkan ekipler gerçeği ortaya çıkardı.

Tavas ilçesinde 3 Aralık'ta sulama kanalından jeneratör, su pompası ve elektrik panoları çalındı. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ferhat A. (32) JASAT ekipleri tarafından takibe alındı. Dün JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferhat A.'nın kullandığı kamyoneti durdurup arama yaptı. Jandarma karakoluna çekilen kamyonette çalıntı olduğu değerlendirilen jeneratör, su pompası ve elektrik panosu gibi malzemeler bulundu. Ferhat A. ifadesinde malzemelerin kendisine ait olduğunu öne sürdü.

JASAT ekibi, elektrik panosu içinde yaptığı aramada, çamura bulaşmış şekilde Uşak Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi'nden alınmış muayene fişi buldu. Hastaneyi arayıp, muayene fişi sahibinin Uşak'a bağlı Ulubey Belediyesi'nde memur olduğunu tespit eden JASAT ekibi, fiş sahibi memurla yaptığı görüşmede malzemelerin belediyeye ait olduğunu ve çalındığını öğrendi.

Malzemelerin kendisine ait olduğunu söyleyen Ferhat A.'nın yalanı, ortaya çıkan muayene fişiyle bozuldu. Tavas'tan çalınan malzemeler de araçta bulundu.

Gözaltına alınan Ferhat A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Ramazan ÇETİN

2022-12-24 14:52:45



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