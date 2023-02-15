Av sırasında arkadaşını domuz sanıp, vurduğu ortaya çıktı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, domuz avı sırasında kayalıklardan düşüp öldüğü öne sürülen Bahri Oğur'un (61), arkadaşı Halil O. (52) tarafından domuz sanılarak vurulduğu ortaya çıktı.
Belevi Mahallesi Karadağ mevkisinde Bahri Oğur, dün arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi´ne Bahri Oğur'un av sırasında kayalıklardan düştüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Bahri Oğur'un cenazesi otopsi için Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopside Oğur'un vücudunda saçma izleri tespit edildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında Bahri Oğur'un domuz avına gittiği belirlenen Halil O.'nun da aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Halil O.'nun ifadesinde, çalılıkların arasından gelen sesi domuz sanıp, av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kontrol için gittiğinde Oğur'u kanlar içerisinde yerde yatarken bulduğunu, arkadaşlarına ise Oğur'un kayalıklardan düştüğünü söylediği öğrenildi.
Halil O., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 7 kişi serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR
2023-02-15 15:07:36
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