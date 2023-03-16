Merkezefendi potada Aktaş'la 2 yıl daha



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket,

Antrenör Zafer Aktaş'la sözleşmesini 2 yıllığına yeniledi. Pamukkale'deki bir otelde düzenlenen imza törenine Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, asbaşkanlar Gökhan Gökşin ve Veli Tefenlili ile Zafer Aktaş katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Veli Deveciler, takımın 2 yıldır Süper Lig'de olduğunu, daha da geliştirerek hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Deveciler, takımın Avrupa'da bile konuşulur hale geldiğini ifade ederek, "Ligde Denizli'yi temsil ediyoruz. Kendimizi geliştirerek daha iyi yerlere gelmek için çabalıyoruz. Temel gayemiz Denizli'nin en iyi şekilde temsil edilmesi. Yöneticilerimizle, teknik ekimizle, oyuncularımızla keyifli mutlu çalışma dönemini geçiriyoruz. Avrupa'da bir çok yerde kulübümüz hakkında güzel şeyler duyuyoruz. Gelişmelerden memnunuz, hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak istiyoruz. Zafer Aktaş hocamız ile yeni dönemlerde yeni planlar yapmak için mutabık kaldık. Hocamızla gönül birliğimiz var ve onunla başarılara imza attık. Yönetimin başarısı, hocamın çalışmalarını, oyuncuların çalışması ve camianın desteğiyle hepsi bir araya geldiğinde başarı kaçınılmaz oldu. 2.5 yılda planladığımız arzu ettiklerimizi yaptık. Hocamızla önünüzdeki 2 yıl daha devam etme kararı aldık" diye konuştu.

Süper Lig'e taşıdığı takımı 2.5 yıldır başarıyla yöneten Zafer Aktaş ise, "Birlikte bir amaç için aile ortamında işe başladık. Geçen sürece baktığımda yönetimle, taraftarla çalışanlarımla iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Denizli'yi artık çok ciddi zor bir deplasman haline getirdik. Her takım Denizli'ye geldiğinde buranın çok zor bir deplasman olduğunu biliyor. Taraftarımızın büyük özverisi var. Sportif anlamda büyük kulüpleri yener vaziyete geldik. Bunların içine Fenerbahçe'yi ekledik, bu bizim için değerli. Yönetimin, çalışma arkadaşlarımın özverisiyle büyük emek verilerek bunlar gerçekleşti. Bu yapılan işlerin sürdürülmesi ve daha büyük hedefler koymak için çalışma kararı aldık. Bana en büyük desteği veren yönetimdir. Benim ve takımımın arkasında durdular. Sonuç olarak geldiğimiz noktada şehrimizi, basketbolseverleri için mutlu eder durumdayız. Bu görevi bana layık gördükleri için çok mutlu oldum. Takımı çok daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Törenden detay

Veli Deveciler'in konuşması

Zafer Aktaş'ın konuşması

İmzaların atılması (FOTOĞRAFL)DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2023-03-16 16:16:55



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