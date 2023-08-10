Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çifte cinayet sanığının kardeşi, intikam paylaşımından 8 saat sonra öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çifte cinayet sanığının kardeşi, intikam paylaşımından 8 saat sonra öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, geçen yıl Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) öldürüp, cesetlerini su kuyusuna atarak yaktıktan sonra üzerlerini taşla kapattığı belirlenip tutuklanan ve hakkında dava açılan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi Kemal Akköse (25), otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü. Olaydan 8 saat önce, Hasan Akköse'nin annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazıp, paylaştığı ortaya çıktı. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı Y.A.'yı gözaltına aldı.

        Serinhisar'da yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, bugün saat 07.00 sıralarında, işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi. Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından intikam paylaşımı yaptığını belirledi. A.K.'nin paylaşımında öldürülen oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazarak, dün saat 23.00 sıralarında paylaştığı görüldü. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı eşi, öldürülen oğlunun babası Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., emniyetteki ifadesinde Kemal Akköse'yi kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-10 15:31:24

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Denizli'de bir genç silahla öldürüldü
        GÜNCELLEME - Denizli'de bir genç silahla öldürüldü
        Denizli'de bir genç silahla öldürüldü
        Denizli'de bir genç silahla öldürüldü
        Denizli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı
        Denizli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı
        Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu
        Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu
        Denizli'ye şehit ateşi düştü
        Denizli'ye şehit ateşi düştü
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Özek'in Denizli'deki ailesine...
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Özek'in Denizli'deki ailesine...