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        Denizlispor'a kaleci Abdulkadir'den kötü haber

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kaybeden Denizlispor'da kaleci Abdulkadir Sünger şoku yaşanıyor. Hafta sonu evinde Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılarda 23 yaşındaki kalecinin işaret parmağının kırıldığı ifade edildi. Geçen hafta deplasmanda oynanan Somaspor maçında sakatlanan Abdulkadir'in en az 2 maçta görev yapamayacağı kaydedildi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul'un Abdulkadir'in yokluğunda 22 yaşındaki file bekçisi Ali Eren Yalçın'a forma vereceği bildirildi. Denizlispor'un kadrosunda Ali Eren'in yanı sıra kaleciler Ertuğrul Bağ ve Emre Çirkin de yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:05
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        Denizlispor'a kaleci Abdulkadir'den kötü haber
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kaybeden Denizlispor'da kaleci Abdulkadir Sünger şoku yaşanıyor. Hafta sonu evinde Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılarda 23 yaşındaki kalecinin işaret parmağının kırıldığı ifade edildi. Geçen hafta deplasmanda oynanan Somaspor maçında sakatlanan Abdulkadir'in en az 2 maçta görev yapamayacağı kaydedildi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul'un Abdulkadir'in yokluğunda 22 yaşındaki file bekçisi Ali Eren Yalçın'a forma vereceği bildirildi. Denizlispor'un kadrosunda Ali Eren'in yanı sıra kaleciler Ertuğrul Bağ ve Emre Çirkin de yer alıyor.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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