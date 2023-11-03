Denizli-Aydın Otoyolu'nun 80 kilometrelik kısmı açıldı

ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanlığı'nca yap-işlet-devret modeli ile yapılan Denizli-Aydın Otoyolu'nun 60 ila 140'ıncı kilometreleri arasını içeren 80 kilometrelik bölümü, trafiğe açıldı.

Denizli ve Aydın arasında ulaşımı hızlandırıp, kolaylaştıracak Denizli-Aydın Otoyolu projesinin 80 kilometrelik ilk etabı tamamlandı. Yolun tamamlanan bölümü, bugün trafiğe açıldı. Proje tamamen bittiğinde Denizli-Aydın arasında 2 saati bulan mesafeyi 1 saat 10 dakikaya düşürecek otoyolun Kuyucak-Denizli bölümü, hizmet vermeye başladı. Sürücüler, 80 kilometrelik bölümde Kuyucak, Buharkent, Sarayköy, Kumkısık, Pamukkale ve Kocabaş'tan otoyola giriş-çıkış yapabilecek. 'Erişime kontrollü kara yolu' olarak trafiğe açılan otoyola yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu. Otoyolda mecburi asgari hız 40 kilometre, azami hız ise 140 kilometre olarak belirlendi. 140 kilometre ana yol, 23 kilometre de bağlantı yolundan oluşan otoyolda; 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Otoyolun tamamının 2024 yılında bitmesi planlanıyor.