Denizlispor'a lisans nefesi
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen transfer yasaklısı Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı'nı son anda alarak 3 puan silme cezasından kurtuldu. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, 1'nci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Geçen sezon lisans alamadığı için 3 puanı silinen, sezon sonunda küme düşen yeşil-siyahlı ekip son toplantıda ulusal kulüp lisansını almayı başardı. Ligde 11 puanla düşme hattında bulunan Denizli, 3 kritik puanının silinmesi tehlikesini üzerinden attı. Lisans alamayan takımların 3'er puanı silindi.
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