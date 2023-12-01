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        Denizlispor'a lisans nefesi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:08
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        Denizlispor'a lisans nefesi
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen transfer yasaklısı Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı'nı son anda alarak 3 puan silme cezasından kurtuldu. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, 1'nci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Geçen sezon lisans alamadığı için 3 puanı silinen, sezon sonunda küme düşen yeşil-siyahlı ekip son toplantıda ulusal kulüp lisansını almayı başardı. Ligde 11 puanla düşme hattında bulunan Denizli, 3 kritik puanının silinmesi tehlikesini üzerinden attı. Lisans alamayan takımların 3'er puanı silindi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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