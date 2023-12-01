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        Denizli'de akrabaların miras kavgasında darbedilen kişi öldü

        Denizli'nin Çameli ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:30
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        Denizli'de akrabaların miras kavgasında darbedilen kişi öldü
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 5 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Taşcılar Mahallesi'nde miras kalan tarla ve alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Deniz (43) ile akrabaları E.Y. (27), Y.D. (25), F.D. (52), A.D. (64) ve G.Y. (31) arasında kavga çıktı.

        Taş ve sopayla darbedilen Mehmet Deniz, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri olay yerinden otomobille Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ne kaçtığını belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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