Merkezefendi seriye bağladı
BasketbolSüperLigi'nde sezonun ilk 9 maçında yalnız 1 galibiyet alıp 8 mağlubiyetle son sıraya demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'dan sonra Bursaspor'u da deplasmanda 87-85 yendi.
BasketbolSüperLigi'nde sezonun ilk 9 maçında yalnız 1 galibiyet alıp 8 mağlubiyetle son sıraya demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'dan sonra Bursaspor'u da deplasmanda 87-85 yendi.
Bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Denizli temsilcisi alt sıralardan kurtulmak için umutlarını artırdı. Son periyoda 21 sayı farkla önde başladığı maçı zor da olsa kazanmayı başaran Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetimizi çok değerli bir rakibe karşı aldık. Bulunduğumuz durum düşünüldüğünde her galibiyet bizim için çok değerli" açıklamasını yaptı.
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