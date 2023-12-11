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        Merkezefendi seriye bağladı

         BasketbolSüperLigi'nde sezonun ilk 9 maçında yalnız 1 galibiyet alıp 8 mağlubiyetle son sıraya demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'dan sonra Bursaspor'u da deplasmanda 87-85 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:08
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        Merkezefendi seriye bağladı
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         BasketbolSüperLigi'nde sezonun ilk 9 maçında yalnız 1 galibiyet alıp 8 mağlubiyetle son sıraya demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'dan sonra Bursaspor'u da deplasmanda 87-85 yendi.

        Bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Denizli temsilcisi alt sıralardan kurtulmak için umutlarını artırdı. Son periyoda 21 sayı farkla önde başladığı maçı zor da olsa kazanmayı başaran Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetimizi çok değerli bir rakibe karşı aldık. Bulunduğumuz durum düşünüldüğünde her galibiyet bizim için çok değerli" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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