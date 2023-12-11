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        Denizli'de 13 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:47
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        Denizli'de 13 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği "KAFES" ismi verilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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