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        Denizli'de kadınlara aile ve çocuk sağlığı eğitimi verildi

        Denizli AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, Denizli İş Kadınları Birliği Derneği ve Pamukkale Üniversitesi tarafında düzenlenen "Aile ve Çocuk Sağlığı" eğitimlerinin ilki Çameli ilçesinde verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:32
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        Denizli'de kadınlara aile ve çocuk sağlığı eğitimi verildi
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        Denizli AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, Denizli İş Kadınları Birliği Derneği ve Pamukkale Üniversitesi tarafında düzenlenen "Aile ve Çocuk Sağlığı" eğitimlerinin ilki Çameli ilçesinde verildi.

        Çameli Hayri Dev Kültür Merkezi'ndeki eğitimde Prof. Dr. Türkan Turan, Doç. Dr. Çiğdem Erdoğan, aile danışmanı Neslihan Türkçüler ile doktor öğretim üyesi Hatice Bulut, katılan kadınlara "Sağlıklı Toplum İçin El Ele Projesi" kapsamında "Aile ve Çocuk Sağlığı" eğitimi verdi, sorularını yanıtladı.

        Eğitim sonrası, kadınlara ücretsiz kanser taraması yapıldı ve mamografi çekimi yapıldı.

        Eğitimlerin Denizli'nin diğer ilçelerinde de devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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