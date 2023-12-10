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        Denizlispor - İskenderunspor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:18
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        Denizlispor - İskenderunspor: 1-2
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Denizlispor evinde, üst sıraları hedefleyen İskenderunspor'a mağlup oldu: 1-2. Denizlispor müsabakanın 14'üncü dakikasında Gökhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Denizlispor, 48'inci dakikada Hamza'nın golüne engel olamadı ve tabela eşitlendi: 1-1. İskenderunspor 71'inci dakikada Süleyman'ın golüyle 2-1'lik üstünlüğü aldı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, İskenderunspor bu galibiyetle 26 puana yükseldi, Denizlispor ise 14 puanda kaldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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