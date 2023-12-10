Denizlispor - İskenderunspor: 1-2
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Denizlispor evinde, üst sıraları hedefleyen İskenderunspor'a mağlup oldu: 1-2. Denizlispor müsabakanın 14'üncü dakikasında Gökhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Denizlispor, 48'inci dakikada Hamza'nın golüne engel olamadı ve tabela eşitlendi: 1-1. İskenderunspor 71'inci dakikada Süleyman'ın golüyle 2-1'lik üstünlüğü aldı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, İskenderunspor bu galibiyetle 26 puana yükseldi, Denizlispor ise 14 puanda kaldı.
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