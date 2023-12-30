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        ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN CİPLE ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ FETHİ İLE BUSENUR, ÖLDÜ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 04:07 Güncelleme: 30.12.2023 - 04:07
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        ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN CİPLE ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ FETHİ İLE BUSENUR, ÖLDÜ  
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde, köprülü kavşakta cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Fethi Berk (23) 10 metreden alt yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) asfalta savruldu. Kazada 2 genç de yaşamını yitirirken, cip sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. 

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Kirişhane Mahallesi, Üçgen Köprülü Kavşağında meydana geldi. İzmir karayolu istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki 48 AOL 432 plakalı cip, önünde ilerleyen Fethi Berk´in kullandığı 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fethi Berk yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşerken, arkasında yolcu olarak bulunan Busenur Bostancı ise asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Busenur Bostancı´nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, alt yola düşen Fethi Berk ise ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        CİP SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü Hüseyin Gündem´in yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Bostancı ile Berk´in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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