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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:17
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 27, Wright 34, Bleijenbergh 8, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3, Muhaymin Mustafa, Hudson 22, Ömer Yasir Küçük 2, Berke Aygündüz 5, Pecarski 6

        Pınar Karşıyaka: Carey 20, Martin 9, Hilliard 12, Vitto Brown 19, Kenan Sipahi 13, McCollum 13, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı, Mert Celep

        1. Periyot: 17-26

        Devre: 47-51

        3. Periyot: 78-71​​​​​​​

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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