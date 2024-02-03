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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 73-83

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 18:00
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 73-83
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27,  Berke Aygündüz,  Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

        BEŞİKTAŞ: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7,  Allman 13, 

        1'İNCİ PERİYOT: 13-19

        DEVRE: 33-41

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-70

        5 FAUL: Mitchell (Beşiktaş)

        Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti.

        Beşiktaş, ilk periyodu 19-3, devreyi de 41-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoyodu 70-50 önde giden Beşiktaş, maçı 83- 73 kazandı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN

        2024-02-03 17:48:23

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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