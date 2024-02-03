Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 73-83

Beşiktaş, ilk periyodu 19-3, devreyi de 41-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoyodu 70-50 önde giden Beşiktaş, maçı 83- 73 kazandı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi.

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