Denizlispor'da aday çok

Yeni sezonda ilk kez düştüğü TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'un Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetimi teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. 332 milyon TL'si eski futbolcular, menajerler ve kulüplere, 5 milyon TL'si eski teknik direktörlere olmak üzere toplam 430 milyon TL'lik borç yükü yüzünden transfer yasaklısı olan ve şu ana kadar 7 futbolcusuyla yolları ayıran yeşil-siyahlılarda 6 teknik adamın listede olduğu ifade edildi. Kurmayların listesinde Ali Yalçın, Kürşat Taş, Çağdaş Mavioğlu, Durmuş Ali Çolak, Veli Acar ve Şükrü Akar yer alırken, en kısa sürede yeni çalıştırıcının belirleneceği öğrenildi.