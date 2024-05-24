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        Denizli'de balkondan düşen genç öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katındaki evin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:26
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        Denizli'de balkondan düşen genç öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katındaki evin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Zeytinköy Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatı katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi gönderildi.

        Sağlık ekipleri, Hasan G'nin (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Balkondan düştüğü anlaşılan Hasan G'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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